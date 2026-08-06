Популяризатор космонавтики Цуканов объяснил, почему Falcon 9 врезалась в Луну

Отработавшая ступень Falcon 9 5 августа врезалась в Луну на скорости 8700 километров в час. Столб пыли поднялся на 100 километров к звездам — популяризатор космонавтики и педагог Максим Цуканов рассказал 360.
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