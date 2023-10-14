Власти признали, что России нужны работающие пенсионеры

В Государственной думе рассказали, что Россия заинтересована в работающих пенсионерах. Поясняется, что российский трудовой рынок нуждается в том, чтобы опытные специалисты, а это чаще всего пенсионеры, оставались на рабочих местах.
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