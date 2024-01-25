Заграница им поможет: кандидаты в президенты начали искать поддержку релокантов

Президентская гонка продолжается. Действующий президент Владимир Путин, выступающий в качестве самовыдвиженца, сдал в ЦИК необходимое количество подписей, остальные незарегистрированные кандидаты используют последние дни, чтобы собрать необходимую поддержку избирателей.
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