Вера МЕЛЬНИК С каждым днём подполье и партизаны на оккупированных Украиной русских землях становятся всё активнее.
НАЦИСТСКОЙ ВЛАСТИ – ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА УКРАИНЕ
Комментарии
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Надежда
Территорию страны 404 уже поделили между собой ее западные "друзья", но фашингтон приказывает во всем винить только Россию. А зефюрер очень старается угодить своим хозяем и подписывает с ними договор отправить на убой всех до последнего хохлатого, невзирая на пол и возраст за этот призрачный 61 лярд...
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4 час.
Tania Еременко
Не будут долги отдавать - некому будет. А партизанов хоть и мало, но они есть. И это - главное!
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2 час.
Evgenija Palette
Господи, наши, ведь, ЛЮДИ... Дай вам БОГ, ребята... Валите эту жидовскую сволочь... (Украину им!... Не Крым, так Украину! Заберите, говорят они нам, ваше русское население... А им, значит, свободную землю оставьте... ДЛЯ ЖИДОВ!)... ВСЁ ЛИ ВЫ ПОНЯЛИ, ЛЮДИ? ЖДИТЕ НАС...
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1 час.
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