НАЦИСТСКОЙ ВЛАСТИ – ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА УКРАИНЕ

Надежда Территорию страны 404 уже поделили между собой ее западные "друзья", но фашингтон приказывает во всем винить только Россию. А зефюрер очень старается угодить своим хозяем и подписывает с ними договор отправить на убой всех до последнего хохлатого, невзирая на пол и возраст за этот призрачный 61 лярд...

Tania Еременко Не будут долги отдавать - некому будет. А партизанов хоть и мало, но они есть. И это - главное!