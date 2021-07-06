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На "Иннопроме" представили роботов-андроидов и беспилотный транспорт

На "Иннопроме" представили роботов-андроидов и беспилотный транспорт

Танцуют и улыбаютсяПервое, что бросается в глаза - роботы. Их на "Иннопроме" множество - от промышленных "рук", которые режут, упаковывают, варят металл, наносят гравировку и рисуют по ткани, до роботов-собак, роботов-компаньонов и консьержей.

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