ВС РФ нанесли удар по шахте ДТЭК под Днепропетровском Минувшей ночью, 31 августа, российские военные вновь нанесли удар по одной из шахт Д.
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