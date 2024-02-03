Ты горишь как огонь: Мэрайя Кэри выбрала неожиданную версию платья с корсетом

Мэрайя Кэри вышла в свет в смелом бронзовом образе по случаю церемонии Академии звукозаписи. На красной дорожке в Лос-Анджелесе в четверг вечером звезда показала свои пикантные формы в корсетном атласном боди в оттенке шампань и отрезке полупрозрачной тюли бронзового цвета, обёрнутого вокруг тела.