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Россиянин Рублев обыграл де Минора и вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже

Россиянин Рублев обыграл де Минора и вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже

В Париже завершилась четвертьфинальная встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" между российским теннисистом Андреем Рублевым и представителем Австралии Алексом де Минором.

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