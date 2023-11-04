Россиянин Рублев обыграл де Минора и вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже

В Париже завершилась четвертьфинальная встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" между российским теннисистом Андреем Рублевым и представителем Австралии Алексом де Минором.
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