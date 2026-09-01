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Что подростки рассказывают взрослым, которые их не осуждают

Что подростки рассказывают взрослым, которые их не осуждают

28 августа на самарском Станкозаводе откроется «Осторожно, хрупкое» — мультимедийная выставка-исследование о внутреннем мире современного подростка.

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