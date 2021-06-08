"Дозволено все": 3 знаков зодиака максимально затянет в поток везения до 30 июня

"Дозволено все": 3 знаков зодиака максимально затянет в поток везения до 30 июня

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут королями первого летнего месяца. Представители 3 созвездий буквально "сядут на шею" звезд.

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