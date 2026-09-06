Биолог Сафонов объяснил агрессивность слепней осенью

Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, почему слепни более агрессивны осенью в столичном регионе. Сокращение светового дня и приближение холодов вынуждает их активнее искать кровь, чтобы успеть отложить яйца, что приводит к частым нападениям на людей и животных.