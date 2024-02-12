Тото Вольф: Уход Хэмилтона приведёт к финансовым потерям Mercedes

Jiri KrenekГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф признал, что уход Льюиса Хэмилтона обернётся для коллектива финансовыми потерями из-за того, что британский чемпион мира является важным игроком на рынке бизнеса, с которым связаны серьёзные процессы как немецкой марки, так и гоночной команды.
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