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Царьград

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Эрдоган сделал свой ход: "Переломный момент". Стамбул готов распахнуть двери

Эрдоган сделал свой ход: "Переломный момент". Стамбул готов распахнуть двери

Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. С таким предложением недавно выступил Владимир Путин, рассказавший об итогах временного перемирия в дни празднования юбилея Великой Победы.

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