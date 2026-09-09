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Происшествия

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На Камчатке полицейские пресекли незаконный оборот крабовой и икорной продукции

Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Елизовскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного хранения и сбыта морской деликатесной продукции в одной из торговых точек Елизово.

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