Женщины, с которыми лучше не связываться. К гадалке не ходи

верные мысли. Конечно, не на 100%, но это есть

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В Екатеринбурге прошел очередной конкурс красоты. И выбранной «мисс» журналисты задали вопрос о том, как она видит своего спутника жизни. Требований оказалось немного, всего четыре. Спутник жизни 181-сантиметровой победительницы должен был быть. Добрый, искренний, опрятный…и высокий.