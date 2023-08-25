Прочитала тут у одного автора классификацию женщин, которые непременно в итоге поступят с мужчиной непорядочно.
Женщины, с которыми лучше не связываться. К гадалке не ходи
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Владимир Алтайцев
верные мысли. Конечно, не на 100%, но это есть
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10 час.
Alina Budkina
От таких безумно влюбленных обычно бегут роняя тапки, липучки никому не интересны.
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10 час.
ч
чвсатпкьл
В Екатеринбурге прошел очередной конкурс красоты. И выбранной «мисс» журналисты задали вопрос о том, как она видит своего спутника жизни. Требований оказалось немного, всего четыре. Спутник жизни 181-сантиметровой победительницы должен был быть. Добрый, искренний, опрятный…и высокий.
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5 час.
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