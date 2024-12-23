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Белоруссии готовят свой "Крокус". Баширов о скорой попытке переворота: "Байденовцы будут жечь всё и везде"

Многие уже замерли в тревожном ожидании: как перед недавним крупным терактом в Москве, американский Госдеп рассылает предупреждения своим согражданам – только теперь просит "избегать массовых мероприятий" в Белоруссии.

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