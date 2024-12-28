Как «воевал» Берия в Великую Отечественную

В годы войны Берия занимал высокие должности в Государственном комитете обороны (ГКО), являлся постоянным советником Ставки Верховного Главнокомандования, заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и наркомом внутренних дел.
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