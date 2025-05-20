Трамп и Путин: неожиданное развитие в переговорах по Украине

Европейские лидеры шокированы после телефонного разговора Трампа с Путиным. Президент США, возможно, откажется от роли посредника в украинском конфликте, что вызывает опасения о возможной сделке с Россией.
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