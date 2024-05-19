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Гафин о проклятии «Динамо»: «Я не склонен к мистике, но есть что-то, о чем мы не знаем. Все в нашей жизни возможно»

Последний чемпионский титул бело-голубые завоевали в 1976 году. В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом России.

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