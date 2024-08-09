DOOM Eternal получил официальную поддержку модов на ПК Не успели фанаты серии DOOM п...

DOOM Eternal получил официальную поддержку модов на ПКНе успели фанаты серии DOOM порадоваться выходу расширенных переизданий первых двух частей, как DOOM Eternal получил официальную поддержку модов на PC в Steam, которая пока находится в стадии бета-тестирования, но ее могут опробовать все владельцы… источник.