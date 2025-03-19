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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Нижегородской области: «Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ. Полностью поддерживаем идеи, предлагаемые Владимиром Владимировичем Путиным»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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