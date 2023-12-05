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Юлия Липницкая вернулась на лед в новогодних шоу Евгения Плющенко

Юлия Липницкая вернулась на лед в новогодних шоу Евгения Плющенко

Юлия Липницкая стала участницей шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Новое шоу, названное «Сказки Плющенко», стало собранием нескольких знаменитых постановок, включая «Золушка», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Шахерезада», «Дюймовочка» и «Красная шапочка».

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