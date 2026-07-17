iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

«Шаг на пути к полному искоренению комаров». Представлен дрон, который уничтожает комаров на лету

«Шаг на пути к полному искоренению комаров». Представлен дрон, который уничтожает комаров на лету

Это БПЛА массой 40 граммСсылки Telegram формата t.me перестали открываться в браузерахВ прошлом люди в основном полагались на химические средства и физические защитные меры для предотвращения и уничтожения комаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии