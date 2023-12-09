Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе салютов

Считанные недели остались до самого главного праздника – Нового года. Уже сейчас вырос спрос на новогоднее настроение –елочные игрушки, гирлянды и пиротехнику, а вместе с этим увеличивается и количество пострадавших.
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