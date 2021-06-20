Война на истощение: Израиль сбил пять советских МиГ-21 за 180 секунд

Пять советских истребителей МиГ-21 были сбиты за три минуты 30 июля 1970 года ВВС Израиля. Операция, получившая кодовое название «Римон 20», привела к заключению длительного перемирия между Каиром и Иерусалимом.
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