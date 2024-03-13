В РВИО рассказали о значимости освобождения Херсона в период ВОВ

Город Херсон, имевший стратегическое значение на Черноморском побережье для Красной армии, был освобожден 80 лет назад, 13 марта 1944 года, в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции 3-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского.