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Список самых читаемых материалов АН на прошедшей неделе

Ниже представлены десять самых читаемых материалов на сайте argumenti.ru за прошедшую неделю (по данным на конец сентября 2026 года): «За ночь ПВО уничтожила 645 украинских беспилотников над 14 регионами и двумя морями» — новость от 26 сентября о масштабной атаке БПЛА.

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