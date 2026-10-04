Список самых читаемых материалов АН на прошедшей неделе

Ниже представлены десять самых читаемых материалов на сайте argumenti.ru за прошедшую неделю (по данным на конец сентября 2026 года): «За ночь ПВО уничтожила 645 украинских беспилотников над 14 регионами и двумя морями» — новость от 26 сентября о масштабной атаке БПЛА.