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Петербургский дневник

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Сбер и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере IT и искусственного интеллекта

Сбер и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере IT и искусственного интеллекта

Это позволит готовить лучшие кадры для передовых направлений науки и бизнеса в стране На ПМЭФ Сбер и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной, научной, просветительской, информационной и профориентационной сферах, передает пресс-служба банка.

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