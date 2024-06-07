Сбер и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере IT и искусственного интеллекта

Это позволит готовить лучшие кадры для передовых направлений науки и бизнеса в стране На ПМЭФ Сбер и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной, научной, просветительской, информационной и профориентационной сферах, передает пресс-служба банка.
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