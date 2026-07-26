Sector View: Leadership Is Rotating—Not Breaking E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! TradeSentinelApp --- TradingView Chart Processed by TradeSentinel AI --- This week's sector dashboard shows a market that is changing leadership rather than losing it.
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