Мощный ветер превратил подвесную люльку в смертельно опасный аттракцион

Во время тайфуна на юге Китая двое рабочих оказались в смертельно опасной ситуации. Мощные порывы ветра начали с огромной силой раскачивать подвесную платформу, на которой они находились, и несколько раз ударили ее о фасад высотного здания.
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