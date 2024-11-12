Семеро боевиков ВФУ устраивали теракты в российском регионе и попали под арест

Семь боевиков 202 батальона 103 бригады терроториальной обороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) — Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовк арестованы за то, что устраивали теракты в Курской области.
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