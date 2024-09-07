В МВД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на права

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Наиболее частыми ошибками при сдаче экзамена на водительские права у россиян стали нарушение разметки, создание препятствия и не включенный "поворотник", сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
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