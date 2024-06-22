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Лига наций. Франция сыграет с Бразилией, Куба встретится с Польшей, Сербия против Словении, другие матчи

Лига наций Мужчины Германия – Иран – 6.00   Франция – Бразилия – 10.00   Куба – Польша – 14.00   Япония – США – 14.

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