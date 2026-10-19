Прокурорская проверка выявила, что при капитальном ремонте школы № 1 в Темрюке подрядчику перечислили более 1,4 млн рублей за работы, которые не были выполнены или были сделаны не полностью.
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