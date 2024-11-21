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Spiegel: обвиняемый в диверсии на "Северных потоках" счел ее благом для Германии

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, который обвиняется в ФРГ в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", назвал произошедшее на трубопроводах "благом для Германии".

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