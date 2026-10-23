Last month, Shell (NYSE:SHEL), alongside Malaysia's PETRONAS, China's PetroChina, Mitsubishi Corporation and KOGAS, officially approved the Final Investment Decision (FID) for the LNG Canada Phase 2 expansion project, doubling the facility's capacity to 28 million tons per annum (mtpa) and reinforcing the country's potential as a significant long-term supplier to Asian markets.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым