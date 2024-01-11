Некоторые считают, что пить можно исключительно водку, другие — что только коньяк, третьи горой стоят за виски.
Что полезнее: водка, самогон, коньяк или виски?
Комментарии
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Виктор Александров
Лучше всего, когда в спиртовой раствор введены полезные масла, например, кедровые. Такая технология мной создана и опробована: никакого похмелья даже при больших дозах. К сожалению, найти взаимопонимание с производителями алкоголя сложно.
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14 час.
Ингерман Ланская
трудно выбрать - всё такое вкусное))
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8 час.
Игорь Василевский
В каких дозах? В Ялте когда то вино дегустировалось по 50 мл. От сухого до крепленых... Баааааальшая линейка была. Для дегустации
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8 час.
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