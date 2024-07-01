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Пашинян объяснил, почему проведение референдума о членстве в ЕС "нецелесообразно"

Пашинян объяснил, почему проведение референдума о членстве в ЕС "нецелесообразно"

Глава кабмина не считает необходимым референдум о присоединении Армении к ЕвросоюзуСегодня, 1 июня, в Ереване проходит "Армянский форум демократии", в котором принимает участие премьер Никол Пашинян.

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