Путин одобрил спецконтракты для строительства центров обработки данных с отечественным оборудованием

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра промышленности и торговли Антона Алиханова по введению специальных инвестиционных контрактов (СПИК) для компаний, готовых строить центры обработки данных (ЦОД) с использованием отечественного IT-оборудования.
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