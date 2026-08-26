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Регионы России

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Путин одобрил спецконтракты для строительства центров обработки данных с отечественным оборудованием

Путин одобрил спецконтракты для строительства центров обработки данных с отечественным оборудованием

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра промышленности и торговли Антона Алиханова по введению специальных инвестиционных контрактов (СПИК) для компаний, готовых строить центры обработки данных (ЦОД) с использованием отечественного IT-оборудования.

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