Русский компас Активистка Анна Пьянзина. Фото: личная стричка Анны. Пермячка Анна вместе с другими местными жителями устроила креативный флэшмоб против строительства огромной мечети в маленьком районе.
Решена судьба учительницы, на которую завели дело за снеговиков в никабах
Комментарии
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S
Serg
Александр Зиборов- для того, чтобы было как в Белоруссии, нужно, чтобы и президент был как в Белоруссии, не обвешанный друзьями и олигархами.
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3 час.
НС
Николай Сатин
Какие законные основания необходимы, что было получить разрешение на строительство мечети.
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45 мин.
М
ММ
"под руководством подполковника Али Магеррамовича Тарвердиева некий лейтенант Александр Сучков провел лингвистическую экспертизу. В ней утверждалось, что эта акция создает враждебный образ мусульман."- Не пора ли этих двоих привлечь по той же самой статье? Подполковник своими враждебными по отношению к русской женщине действиями создает враждебный образ мусульман! Причем не снеговиками, а реальным превышением служебных полномочий!
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1 мин.
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