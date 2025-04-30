Решена судьба учительницы, на которую завели дело за снеговиков в никабах

S Serg Александр Зиборов- для того, чтобы было как в Белоруссии, нужно, чтобы и президент был как в Белоруссии, не обвешанный друзьями и олигархами.

НС Николай Сатин Какие законные основания необходимы, что было получить разрешение на строительство мечети.