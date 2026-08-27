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«Ты толстая и вульгарная»: как Юлия Топольницкая пережила хейт после «Лабутенов» и построила счастье

«Ты толстая и вульгарная»: как Юлия Топольницкая пережила хейт после «Лабутенов» и построила счастье

Роль в знаменитом видеоклипе «Экспонат» группы «Ленинград» моментально превратила Юлию Топольницкую в одну из самых узнаваемых актрис страны.

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