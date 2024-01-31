Разработан прототип российского терминала космической лазерной связи. Он ускорит передачу данных

Студенческое КБ МФТИ работает над созданием отечественного терминала лазерной связи, который можно будет использовать на малых космических аппаратах CubeSatКак сообщает пресс-служба МФТИ, лазерная система позволит реализовать связь принципиально нового качества с орбитой и космосом — в первую очередь за счет высокоскоростной пропускной способности.