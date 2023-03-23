В ДНР количество пострадавших за сутки из-за обстрелов ВСУ мирных жителей увеличилось до семи

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что число пострадавших за сутки мирных жителей в республике возросло до семи.
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