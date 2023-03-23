Аргументы недели

98 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Медведев на засед...
  • Антон Быстрый Жуков
    Мочить европидоров фашистких👎👎🥊🥊Медведев пригрози...
  • Tatiana Boukina
    Судя по обвинениям, он для нас старался. Сидя тут много микросхем из Америки сюда сквозь зассанкции не протащишьСын красноярского...

В ДНР количество пострадавших за сутки из-за обстрелов ВСУ мирных жителей увеличилось до семи

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что число пострадавших за сутки мирных жителей в республике возросло до семи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх