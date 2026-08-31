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СахПресс

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Пожилого мужчину спасли из горящей квартиры на Сахалине

Пожилого мужчину спасли из горящей квартиры на Сахалине

В Холмске пожарные МЧС спасли 60-летнего мужчину из квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

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