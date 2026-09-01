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МОСИНФОРМ

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Предприниматель из ТиНАО собирает посылки со сладостями для бойцов СВО

Предприниматель из ТиНАО собирает посылки со сладостями для бойцов СВО

Владелец продуктового магазина в Филимонковском районе Хасан Альгазов с 2023 года оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО).

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