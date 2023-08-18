Кейн после игры с «Вердером» в Бремене: «Болельщики с обеих сторон были невероятны. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ»

«Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которыми мне приходилось сталкиваться», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма».
Популярные статьи
- Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС
- «Мы в Зале славы, мужик!» Дуэйн Уэйд отдал должное отцу во время церемонии
- Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)
Свежие комментарии