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Кейн после игры с «Вердером» в Бремене: «Болельщики с обеих сторон были невероятны. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ»

Кейн после игры с «Вердером» в Бремене: «Болельщики с обеих сторон были невероятны. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ»

«Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которыми мне приходилось сталкиваться», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма».

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