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Булаев: в подписях Надеждина нашли подписи 11 умерших людей, у Малинковича — 8

Булаев: в подписях Надеждина нашли подписи 11 умерших людей, у Малинковича — 8

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина и 8979 - в поддержку Сергея Малинковича от партии "Коммунисты России".

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