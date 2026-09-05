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Армия «Амур» стала победителем финала третьего сезона «Зарницы 2.0» в Волгограде

Армия «Амур» стала победителем финала третьего сезона «Зарницы 2.0» в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 5 сентября, ФедералПресс. На полигоне острова Зеленый в Волгоградской области завершился финальный бой третьего сезона всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.

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