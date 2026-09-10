В РАН рассказали, как исследуют генетический профиль Дмитрия Донского

Учёные сравнят генетический материал останков Дмитрия Донского с родом Рюриковичей.Генетический материал, полученный из недавно обнаруженных мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, будет сопоставлен с профилями известных представителей рода Рюриковичей.
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