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Царьград

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В РАН рассказали, как исследуют генетический профиль Дмитрия Донского

В РАН рассказали, как исследуют генетический профиль Дмитрия Донского

Учёные сравнят генетический материал останков Дмитрия Донского с родом Рюриковичей.Генетический материал, полученный из недавно обнаруженных мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, будет сопоставлен с профилями известных представителей рода Рюриковичей.

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