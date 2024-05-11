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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полиция Чехии ищет мошенников, продававших фальшивые билеты на ЧМ по хоккею. На первом матче выявили более 40 человек с подделками

«В Праге во время первого матча мы зарегистрировали более 40 человек, у которых были фальшивые билеты.

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